2019-09-06T10:28:40+03:00
Происшествия

35-летний ремонтник украл у клиентки драгоценности и поджег ее дом, чтобы замести следы

Полицейские задержали преступника по горячим следам
Кирилл РОТКИН
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35-летний ремонтник украл у клиентки драгоценности и поджег ее дом, чтобы замести следы35-летний ремонтник украл у клиентки драгоценности и поджег ее дом, чтобы замести следыФото: Иван ВИСЛОВ
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В садоводстве «Кооператор» в Иркутске на днях произошел пожар - горел жилой дом. Оказывается, не случайно. После того, как пожарные потушили огонь, 46-летняя хозяйка дома обнаружила, что пропали дорогие ювелирные изделия.

- Первым делом я подумала на ремонтника, - говорила женщина. - Он долгое время находился в квартире и мог продумать, как вынести драгоценности.

Оперативники быстро среагировали, преступник был пойман за несколько часов. Он признался: да, действительно поджег проводку в доме, дабы скрыть кражу ювелирных украшений. Поживился на крупную сумму - 170 тысяч рублей! В отделении 35-летний иркутянин пытался оправдаться, но выкрутиться уже не получится. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Кстати, оказалось, что он уже был судим за торговлю наркотиками.

- Напоминаем, нанимать на работу к себе домой следует только проверенных людей, либо обращаться в специальные агентства, - комментируют в ГУ МВД России по Иркутской области. – Также не советуется оставлять рабочих одних и провоцировать кого-либо, держа украшения, деньги и прочие драгоценности на виду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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