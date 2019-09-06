2019-09-06T10:56:12+03:00
Происшествия

В Иркутске задержан преступник, который едва не зарезал 16-летнего парня при ограблении

17 августа он пытался ограбить дом, но во дворе встретил подростка
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутске задержан преступник, который едва не зарезал 16-летнего парня при ограблении. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.В Иркутске задержан преступник, который едва не зарезал 16-летнего парня при ограблении. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Иркутске наконец задержали преступника, который 17 августа этого года едва не убил 16-летнего парня в микрорайоне Лесной. Тогда злоумышленник решил ограбить частный дом. Убедившись, что взрослые уехали, он пробрался во двор и встретив там юношу, набросился на него с ножом, нанеся ему несколько ударов в живот и грудь. После этого, испугавшись, налетчик, так ничего и не взяв из дома, убежал. Ну а пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, где жизнь ему спасли врачи.

Ориентировка преступника была передана всем нарядам города и опубликована в соцсетях. Вскоре стало известно, что он попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. На днях полицейским и следователям удалось его задержать.

- Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Усолья-Сибирского, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Добавим, что дожидаться суда задержанный будет в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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