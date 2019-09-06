2019-09-06T11:22:43+03:00
Происшествия

Сибирячка из мести обвинила бывшую подругу в краже ноутбука и телефона

За ложный донос в полицию женщину оштрафовали на 7 тысяч рублей
Кирилл РОТКИН
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Сибирячка из мести обвинила подругу в краже ноутбука и телефонаСибирячка из мести обвинила подругу в краже ноутбука и телефонаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Она украла у меня ноутбук и сотовый телефон! За 30 тысяч рублей! А я еще подругой ее называла! – чуть ли не крича, докладывала полиции 31-летняя сибирячка весной этого года.

Обвинения звучали уверенно. Полицейские отработали все возможные варианты и выяснили кое-что интересное.

- Оказалось, что обратившаяся дама сама сдала «украденные» предметы в ломбард и получила за них деньги, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области - А подругу обвинила, чтобы отомстить за ссору.

Что такого могло произойти между дамами, неизвестно. Только вот за свою месть женщине пришлось отвечать перед законом. Уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» было направлено в Эхирит-Булагатский районный суд. Теперь жительница поселка Усть-Ордынский обязана выплатить штраф в 7 тысяч рублей. Видимо, такова цена женской дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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