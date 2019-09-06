Поражение и дно турнирной таблицы: футболисты иркутского «Зенита» проиграли «Чите»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-06T13:52:09+03:00

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Футболисты иркутского вновь не смогли порадовать своих болельщиков. В очередном туре Первенства России среди команд Второго дивизиона зоны «Восток» наши парни проиграли в гостях «Чите» со счетом 0:1. Напомним, на прошлой неделе с таким же счетом в пользу читинцев закончилось противостояние этих команд в Иркутске.

В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков голами. Единственный мяч в этой игре был забит в самом дебюте второго отрезка. На 48-й минуте иркутские защитники сбили в штрафной площади форварда хозяев поля, и в наши ворота был назначен пенальти. К точке подошел Владимир Марков, который распечатал ворота голкипера «Зенита» Ильи Кунгурова. До финального свистка отыграться гости так и не смогли.

Это уже четвертое подряд поражение иркутских футболистов, которые по-прежнему находятся на дне турнирной таблицы. Следующий матч «Зенит» проведет на своем поле. 17 сентября встреча с барнаульским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU