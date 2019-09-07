2019-09-07T08:50:31+03:00
Общество

В День Академгородка в микрорайоне ученых в Иркутске открыли фонтан

Жители микрорайона довольны новым приобретением, которое будет радовать детвору следующим летом
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В День Академгородка в микрорайоне ученых в Иркутске открыли фонтан. Фото ИНЦ СО РАН.В День Академгородка в микрорайоне ученых в Иркутске открыли фонтан. Фото ИНЦ СО РАН.
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День Академгородка в микрорайоне ученых Иркутска отметили ярко, с размахом. На центральной площади появился фонтан. Причем весьма оригинальный, в виде арки. Как объясняют городские архитекторы, здесь соблюден стиль советского модернизма. А материал, из которого сделана отделка - самый современный, экологичный. Сталь марки Кортен должна выдержать сибирские морозы.

- С годами этот металл темнеет и стабилизируется с успокаивающим тёмно-коричневым цветом, а эффект «состаренного металла» выглядит оригинально и благородно, - приводит слова главного архитектора Иркутска пресс-служба администрации. - Его используют дизайнеры и проектировщики во всем мире. Металл очень долговечный, с минимальной необходимостью обслуживания, он не разрушается и не подлежит коррозии. Иркутск является современным городом, и мы хотели внедрить современные решения ,

Фонтан удивил жителей района и своей формой - он вертикальный, в виде арки. В городе такого точно больше нет. Вечером пообещали его подсвечивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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