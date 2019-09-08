2019-09-08T10:46:18+03:00
Общество

Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%

Выборы 2019 охватили 26 районов и 8 городов Иркутской области
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выборы 2019 проходят 8 сентября в Иркутской области. На сайте Избирательной комиссии региона уже опубликованы первые данные о том, сколько избирателей проголосовало на 10 часов.

Итак, выше всего явка в Катангском районе, где на участках побывало 35,51% жителей. На втором месте Баяндаевский район, где этот показатель составил 15,30%, затем идет Осинский - 11,71 %, и Аларский район - 11,52 %. В остальных районах и городах пока явка ниже. Самые низкие показатели в Усть-Илимске - 1,91%, в Иркутской районе - 1,77%, в Нижнеилимском - 1,43% и Тайшетском районе - 1,09 %. Общая явка избирателей в Иркутской области на утро - 3,38%, в Иркутске - 2,34%.

Но день только начался, наверняка, после обеда и к вечеру сибиряки пойдут голосовать активнее. На избирательных участках рассказывают, что дело может быть в том, что сейчас самое время для работ на даче, многие собирают урожай, копают картошку. Да и погода как раз солнечная. Но выборы 2019 еще в разгаре, так что явка увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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