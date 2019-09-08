Предварительные итоги выборов в Тулуне: кто набрал больше всего голосов

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-08T18:00:41+03:00

По предварительным данным, больше всего голосов избиратели отдали Светлане Васильевой и Вадиму Красных

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Предварительные итоги выборов мэра в Тулуне уже подведены. Согласно данным, опубликованным вечером 8 сентября на ГАС "Выборы", наибольшее число голосов набрали Светлана Васильева и Вадим Красных - по 28,57 процента. Меньшее число избирателей поддержали Александра Куткового - 21,43 процента, Екатерину Горбунову - 14,29 процента и Юрия Карих - 7,14 процента.

Однако это лишь самые первые результаты. Подсчет голосов еще продолжается, так что окончательные итоги выборов мэра в Тулуне станут известны позже.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в разных районах и городах Иркутской области прошли 68 выборов на уровне муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU