Предварительные итоги выборов мэра подвели в Братске

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-08T18:13:28+03:00

Больше всего голосов, по предварительным данным, набрал Сергей Серебренников

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Итак, подведены первые итоги выборов мэра в Братске. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте ГАС "Выборы", активнее всего горожане поддержали действующего главу города Сергея Серебренникова. По предварительным данным, он набрал 54,9 процента голосов, с большим отрывом от остальных кандидатов. Так, Александр Зубков получил 13,73 процента голосов, Светлана Петрук - 11,76, Евгений Земцов - 9,80, Александр Шапошников - 3,92, Елена Романова - 1,96, Елена Суровишина - 0 процентов.

Пока это только первые итоги, данные по выборам будут обновляться. Кого избрали мэром Братска, окончательно выяснится в ближайшее время.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования в Иркутской области состоялось 68 муниципальных выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU