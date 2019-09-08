«Байкал-Энергия» разгромно проиграла «СКА-Нефтянику в финале Кубка губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-08T18:14:25+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли одержать победу на Кубке губернатора Хабаровского края. В финале наши парни уступили хозяевам льда «СКА-Нефтянику» с разгромным счетом 2:10.

Навязать борьбу действующим чемпионам России иркутяне смогли только в первом тайме. К 16-й минуте армейцы вели 2:0, но уже через 6 минут счет стал равным. Наши хоккеисты смогли отыграться благодаря забитым мячам Вячеслава Вдовенко и Владислава Кузнецова. Но еще до перерыва хозяева отправили в ворота Григория Лапина три мяча и ушли на перерыв, ведя в счете 5:2.

Во втором отрезке забивали уже только хоккеисты «СКА-Нефтяника». Они отправили в наши ворота еще пять мячей, на что ответить «Байкал-Энергия» ничем не смогла. Как итог крупное поражение. Трофей остается в Хабаровске. Ну а иркутяне довольствуются серебряными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU