2019-09-09T03:26:41+03:00
Спорт

Чемпионат России по прыжкам с шестом: спортсменка из Иркутской области — серебряный призер

Ангелина Жук-Краснова отличилась, выступая в составе сборной России
Мария КНЯЗЕВА
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Ангелина Жук-Краснова. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетяхАнгелина Жук-Краснова. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетях
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Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился накануне в Сочи. На нем от Иркутска выступала мастер спорта международного класса Ангелина Жук-Краснова. И итогом ее выступления стала серебряная медаль.

- Ангелина покорила планку на высоте 4 метра 30 сантиметров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золотая медаль на этом турнире досталась Ирине Ивановой из Омской области, а бронза — Ольге Муллиной из Москвы.

До первого места Жук-Краснова не допрыгнула 10 см. Тренируется спортсменка у Владимира Шульгина, Юрия Диденко и Сергея Порохина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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