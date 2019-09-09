Чемпионат России по прыжкам с шестом: спортсменка из Иркутской области — серебряный призер

СЕГОДНЯ 03:26 2019-09-09T03:26:41+03:00

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Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился накануне в Сочи. На нем от Иркутска выступала мастер спорта международного класса Ангелина Жук-Краснова. И итогом ее выступления стала серебряная медаль.

- Ангелина покорила планку на высоте 4 метра 30 сантиметров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золотая медаль на этом турнире досталась Ирине Ивановой из Омской области, а бронза — Ольге Муллиной из Москвы.

До первого места Жук-Краснова не допрыгнула 10 см. Тренируется спортсменка у Владимира Шульгина, Юрия Диденко и Сергея Порохина.

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ИСТОЧНИК KP.RU