СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-09T05:16:07+03:00

ДТП в Иркутске: за неделю - 37 пострадавших и один погибший. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

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Дороги остаются местом повышенной опасности, где малейшее нарушение правил или невнимательность может привести к трагедии. Так, на транспортных «артериях» Иркутска и Иркутского района с 2 по 8 сентября в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 47 человек: 31 взрослый и 6 детей. К несчастью, один человек погиб — 32-летний водитель мотоцикла. 2 числа он столкнулся с автомашиной «Исудзу» на ул. Доржи Банзарова.

- Так в указанный период было совершено 10 наездов на пешеходов, 16 столкновений ТС, два падения в общественном транспорте, наезд на препятствие, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU