2019-09-09T07:41:02+03:00
Происшествия

Ушел за орехами и пропал: 17-летний подросток заблудился в тайге в Нижнеудинском районе

Парень потерялся 7 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ушел за орехами и пропал: 17-летний подросток заблудился в тайге в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Ушел за орехами и пропал: 17-летний подросток заблудился в тайге в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Очередной заблудившийся в лесах Иркутской области. 7 сентября о пропаже своего 17-летнего сына Ильи Титорчука из Нижнеудинского района, полицейским сообщила его мать. Она рассказала, что утром парень вместе с семьей отправился в лес для заготовки кедрового ореха. В тайге, в районе 71-го километра трассы Нижнеудинск-Нерса, они разделились и договорились встретиться через несколько часов. Но в назначенное время, к назначенному времени подросток так и не вернулся. Родные сначала сами попробовали найти его, а когда не смогли, обратились в полицию.

Сейчас парня ищут 50 человек. Среди них полицейские, волонтеры и местные жители, которые прочесывают лес и ближайшие окрестности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 17 лет, рост 195 см., среднего телосложения, овальное лицо, серые глаза, темно-русые волосы, модельная стрижка, челка зачесана на правую сторону. Был одет в зеленую куртку спецовку с накладными карманами темно-зеленого цвета, бежевый свитер с высоким воротником на замке молнии, темно-синие трико, резиновые сапоги либо кроссовки черного цвета из кожзаменителя. Из особых примет выделяют ямочку на подбородке, в области паха с правой стороны шрам от удаления аппендицита, на левой голени свежий шрам от ожога. При разговоре может немного заикаться, путается в словах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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