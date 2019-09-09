2019-09-09T08:16:12+03:00
Происшествия

На поиски туриста, пропавшего в Слюдянском районе, направили вертолет МИ-8

Мужчину ищут уже третьи сутки
Анна ПОПОВА
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На поиски туриста, пропавшего в Слюдянском районе, направили вертолет МИ-8На поиски туриста, пропавшего в Слюдянском районе, направили вертолет МИ-8Фото: Александр ГЛУЗ
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Спасатели из Иркутской области продолжают поиски туриста, который пропал в Слюдянском районе, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по иркутской области. 5 сентября 58-летний местный житель пошел в поход. Он планировал дойти до озера Сердце, которое находится у южного подножья пика Черского, но перестал выходить на связь.

- Мужчина был легко одет и имел при себе лишь минимальный запас еды и воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

После двух суток безуспешных поисков пропавшего туриста на помощь спасателям отправили вертолет МИ-8 с 4 сотрудниками МЧС на борту. Всего в поисковых работах участвуют 24 человека - это работники местной пожарно-спасательной части №52, а также волонтеры, которые добровольно согласились помочь найти туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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