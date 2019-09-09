СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-09T08:55:26+03:00

Выловил 39 хвостов: житель Бурятии отправится на 5 лет в колонию. ФОТО: "Заповедное Подлеморье".

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Житель Бурятии «удачно» сходил на рыбалку. Мужчина поймал 39 хвостов – 8 штук омуля, 15 щуки, столько же сороги, еще одного налима. Одного не учел. Рыбачил сибиряк на озере Арангатуй на территории Забайкальского национального парка. За это и поплатился свободой.

Браконьера поймали. И посчитали, что он причинил государству ущерб на 17 тысяч рублей. Дело возбудили по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов». Баргузинский районный суд Бурятии вынес приговор - 4 лет 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказания рыбак будет в колонии общего режима.

Как сообщили в нацпарке, ранее мужчина уже привлекался к ответственности, в том числе и к уголовной, за подобные преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU