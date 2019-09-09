За первую неделю сентября в Иркутске и районе в ДТП пострадали 6 детей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-09T09:13:09+03:00

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района пострадало в ДТП 6 несовершеннолетних. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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За первую неделю сентября сотрудники ГИБДД зафиксировали, по меньшей мере, 5 ДТП с участием несовершеннолетних, в коих, отчасти, виноваты они сами.

- 4 сентября в столкновении «Тойоты Ипсум» и «Ирбиса» получили травмы двое подростков, - сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - 16-летний водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения. 5 сентября в результате ДТП с «ВАЗ 2107» 14-летняя пассажирка получила серьезные повреждения, ее госпитализировали. Девушка забыла надеть защитный шлем.

Есть пострадавшие и среди пешеходов. Так, 6 сентября в селе Хомутово под колеса «Лексуса» попал 9-летней мальчик.

- Я ехал по Колхозной, - рассказывает водитель «Лексуса». - Скорость, вроде, не превышал. На дорогу, вне пешеходного перехода, выскочил пацан. Затормозить не успел.

Подобные инциденты также произошли 7 и 8 сентября. В первом из двух случаев, 12-летний мальчик, находясь на парковке ТЦ «Джем Молл», вышел из-за машин на встречу «Хонда Торнео». Видимость была ограничена. Водитель, опять же, не успел затормозить. Мальчик доставлен в больницу с повреждением ног. Второе ДТП произошло на улице Ядринцева. Пострадал 8-летний мальчик. Он выехал на самокате на проезжую часть. Благо отделался небольшими ушибами.

В свете последних событий сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют рассказывать своим детям о дорожных правилах, обговорить безопасный путь в школу и домой.

ИСТОЧНИК KP.RU