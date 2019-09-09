2019-09-09T16:55:18+03:00
Происшествия

Байкер разбился насмерть в Шелеховском районе

Он превысил скорость и упал с мотоцикла
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Байкер разбился насмерть в Шелеховском районеБайкер разбился насмерть в Шелеховском районеФото: Мария АНАНОВА
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Авария произошла 9 сентября в Шелеховском районе. В 17:40, на 22 километре трассы Р-258 «Байкал» водитель мотоцикла, превысив скорость, не справился с управлением, и упал.

- От полученных травм байкер скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас все подробности этого ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Также устанавливается личность погибшего мотоциклиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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