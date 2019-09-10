С двумя золотыми медалями со всероссийских соревнований возвращается велогонщица из Усолья

СЕГОДНЯ 03:28 2019-09-10T03:28:49+03:00

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Велогонщица Дарья Бунеева представляла Иркутскую область на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в Хабаровске. Стоит отметить, что сделала спортсменка это великолепно: принесла в копилку Приангарья две золотых медали

- Сначала Дарья выиграла индивидуальную гонку на 25 км, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Обошла 40 сильнейших велогонщиц страны. Второе место на этой дистанции заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

Затем с результатом 29 минут 57 секунд и 86 тысячных Дарья преодолела 20 км индивидуальной гонки в поселке Галкино Хабаровского края. И этот результат вновь оказался лучшим на всероссийских соревнованиях. Как итог, две медали высшей пробы. Кстати, кандидат в мастера спорта Дарья Бунеева тренируется в Усолье-Сибирском под руководством тренера Игоря Грицких.

ИСТОЧНИК KP.RU