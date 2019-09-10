2019-09-10T04:21:09+03:00
Общество

Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Иркутске

Узнать о свободных рабочих местах можно будет в Центре занятости
Мария КНЯЗЕВА
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Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в ИркутскеЯрмарка вакансий для молодежи пройдет в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В иркутском Центре занятости населения 18 сентября пройдет специализированная ярмарка вакансий для молодежи.

- С 10.00 до 12.00 по адресу ул. Маяковского, 11 соискатели встретятся с работодателями, узнают о свободных вакансиях на временные или постоянные должности, - сообщает администрация города Иркутска.

Также можно будет получить консультации специалистов центра, узнать как встать на учет по безработице, кто поможет найти новую работу и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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