Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области
Осень образца 2019-го года не балует сибиряков: в Усольском районе уже даже успел выпасть первый снег. При такой метеоситуации не удивительно, что синоптики предупреждают о заморозках по Иркутской области.
- 10-12 сентября по области при прояснении ожидаются заморозки до 0...-3 градуса, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В это же время в Балаганском районе ожидается чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.
Сотрудники МЧС напоминают, что при таком классе пожароопасности вход в лес воспрещен. А заморозки могут навредить сельскохозяйственным растениям.
- Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, - отмечают в МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU