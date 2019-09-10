Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:42 2019-09-10T04:42:45+03:00

В Приангарье будет до -3 градусов

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Осень образца 2019-го года не балует сибиряков: в Усольском районе уже даже успел выпасть первый снег. При такой метеоситуации не удивительно, что синоптики предупреждают о заморозках по Иркутской области.

- 10-12 сентября по области при прояснении ожидаются заморозки до 0...-3 градуса, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В это же время в Балаганском районе ожидается чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.

Сотрудники МЧС напоминают, что при таком классе пожароопасности вход в лес воспрещен. А заморозки могут навредить сельскохозяйственным растениям.

- Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, - отмечают в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU