2019-09-10T04:59:33+03:00
Спорт

Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне

Спортсмены теперь готовятся к Кубку и первенству Европы
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутянеЧемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне
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Бронзовые медали на чемпионате России по дзюдо среди мужчин завоевали иркутские дзюдоисты Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов. Соревнования прошли в Назрани.

- Рамазан выступал в весовой категории до 60 кг, - отмечают в Минспорте Приангарья. - Победил соперников из республики Адыгея, Чеченской республики, Краснодарского края, уступил адыгейскому спортсмену Дамиру Меремову, который по итогам соревнований стал серебряным призером.

Как уточнили в ведомстве, в схватке за бронзу Абдулаев победил Обида Джебова из Москвы. На первом месте в этом весе - дзюдоист из Свердловской области Сахават Гаджиев, еще одно бронза – у Альберта Огузова из Ханты-Мансийского автономного округа.

Второй спортсмен из Иркутска - Мурад Чопанов выступал в весе до 66 кг и в борьбе за бронзу одолел Ислама Циканова из Кемеровской области. По итогам турнира, серебро у Исмаила Часыгова из Ингушетии, еще одна бронза у Казбека Нагучева из Краснодарского края, а победителем в весе 66 кг стал Мулораджаб Халифаев из Свердловской области.

Сейчас наши дзюдоисты отправились на тренировочные сборы, чтобы готовиться к Кубку и первенству Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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