Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным
В Ангарске водитель, не справившись с управлением автомобилем «Лексус-RX330», врезался в стоявшие на обочине «Хонда Цивик» и «Газель». От удара машины вспыхнули как спички. К счастью, все пассажиры и водители успели выскочить из транспортных средств. Пострадавших не было. Только материальный ущерб. Тушить авто пришлось пожарным.
ДТП в Ангарске: загорелись три машины.ГУ МВД по Иркутской области
- После инцидента виновник скрылся, оставив место аварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В течение часа сотрудники ДПС его установили и задержали, им оказался 34-летний ангарчанин. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения.
Как стало известно от сотрудников Госавтоинспекции,ангарчанин уже дважды привлекался за вождение в нетрезвом виде. Сейчас в отношении нарушителя составлен протокол за оставление места ДТП, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU