Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным

СЕГОДНЯ 05:24 2019-09-10T05:27:44+03:00

Нарушитель уже дважды привлекался за вождение в нетрезвом виде [видео]

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В Ангарске водитель, не справившись с управлением автомобилем «Лексус-RX330», врезался в стоявшие на обочине «Хонда Цивик» и «Газель». От удара машины вспыхнули как спички. К счастью, все пассажиры и водители успели выскочить из транспортных средств. Пострадавших не было. Только материальный ущерб. Тушить авто пришлось пожарным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/731136" frameborder="0"></iframe> ДТП в Ангарске: загорелись три машины.ГУ МВД по Иркутской области

- После инцидента виновник скрылся, оставив место аварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В течение часа сотрудники ДПС его установили и задержали, им оказался 34-летний ангарчанин. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения.

Как стало известно от сотрудников Госавтоинспекции,ангарчанин уже дважды привлекался за вождение в нетрезвом виде. Сейчас в отношении нарушителя составлен протокол за оставление места ДТП, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU