В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы
С начала сентября сотрудники ФКУ Упрдор "Прибайкалье" снесли три незаконно установленных конструкции для размещения наружной рекламы на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", - сообщает портал "Живой Ангарск" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Всего с начала года был демонтирован 21 билборд, установленный без разрешения. Они находились в Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Шелеховском и Ангарском районах.
- Такие конструкции, как правило, размещают в тех местах, где их запрещено устанавливать по техническим требованиям, например, в полосе отвода или придорожной полосе федеральной трассы, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Снос незаконно установленных билбордов поможет повысить безопасность дорожного движения на федеральных трассах и снизить аварийность. Кстати, установка рекламных щитов в неприспособленных для этого местах, грозит предпринимателю штрафом от 1000 рублей, если он является физическим лицом, до 80 - если он выступает в роли представителя организации.
ИСТОЧНИК KP.RU