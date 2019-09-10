2019-09-10T06:26:07+03:00
Общество

В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы

Всего с начала года рабочие демонтировали 21 рекламную конструкцию
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"
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С начала сентября сотрудники ФКУ Упрдор "Прибайкалье" снесли три незаконно установленных конструкции для размещения наружной рекламы на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", - сообщает портал "Живой Ангарск" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Всего с начала года был демонтирован 21 билборд, установленный без разрешения. Они находились в Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Шелеховском и Ангарском районах.

- Такие конструкции, как правило, размещают в тех местах, где их запрещено устанавливать по техническим требованиям, например, в полосе отвода или придорожной полосе федеральной трассы, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Снос незаконно установленных билбордов поможет повысить безопасность дорожного движения на федеральных трассах и снизить аварийность. Кстати, установка рекламных щитов в неприспособленных для этого местах, грозит предпринимателю штрафом от 1000 рублей, если он является физическим лицом, до 80 - если он выступает в роли представителя организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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