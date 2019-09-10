Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подруге

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-10T07:23:55+03:00

Она присвоила себе телефон, который его владелица забыла в такси

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Полицейские из Усолья-Сибирского завершили расследование кражи мобильного телефона, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Ранее в один из отделов полиции города обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила пропажу своего смартфона. За день до этого ей пришлось заказать такси, чтобы уехать на другой конец города.Как только женщина доехала до места назначения, она расплатилась с водителем и вышла, не заметив, что мобильник остался на сиденье.

- Сотрудники полиции выяснили, что телефон присвоила себе следующая клиентка этого таксиста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 47-летняя женщина выбросила чужую сим-карту и подарила найденный смартфон своей подруге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось вычислить женщину, укравшую гаджет, после чего телефон вернули законной владелице. А воровку теперь ждет уголовное наказание по статье "кража". Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU