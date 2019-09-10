2019-09-10T07:23:55+03:00
Происшествия

Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подруге

Она присвоила себе телефон, который его владелица забыла в такси
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подругеСэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подругеФото: Александр Новиков
Изменить размер текста:

Полицейские из Усолья-Сибирского завершили расследование кражи мобильного телефона, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Ранее в один из отделов полиции города обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила пропажу своего смартфона. За день до этого ей пришлось заказать такси, чтобы уехать на другой конец города.Как только женщина доехала до места назначения, она расплатилась с водителем и вышла, не заметив, что мобильник остался на сиденье.

- Сотрудники полиции выяснили, что телефон присвоила себе следующая клиентка этого таксиста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 47-летняя женщина выбросила чужую сим-карту и подарила найденный смартфон своей подруге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось вычислить женщину, укравшую гаджет, после чего телефон вернули законной владелице. А воровку теперь ждет уголовное наказание по статье "кража". Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый чемпионат по картохингу пройдет в Иркутской области
В Иркутской области мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки, выплатят компенсацию
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефон
ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне
Прекращены поиски объявленного в розыск 10-летнего мальчика из Тулуна
В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы
Вертолет вылетел на поиски 17-летнего подростка, заблудившегося в лесу в Нижнеудинском районе
Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным
Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне
Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Иркутске
С двумя золотыми медалями со всероссийских соревнований возвращается велогонщица из Усолья
Байкер разбился насмерть в Шелеховском районе
Виктор Басюк из Иркутской области назначен заместителем министра просвещения РФ
Налетчика, ограбившего магазин в перчатках с российским флагом, ищут в Усолье-Сибирском
За первую неделю сентября в Иркутске и районе в ДТП пострадали 6 детей