2019-09-10T08:01:51+03:00
Общество

Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефон

Компания не смогла провести качественный гарантийный ремонт девайса, после чего мужчина подал на нее в суд
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефонАнгарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефонФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

28-летний житель Ангарска подал в суд на магазин электроники за то, что в их сервисном центре ему не смогли починить телефон, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда. Год назад он приобрел в одной из торговых сетей смартфон марки "Самсунг" за 59 тысяч рублей.

- Также мужчина дополнительно заключил договор страхования, согласно которому представители магазина обязаны будут бесплатно ремонтировать его телефон в течение 12 месяцев, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Стоимость оформления этого документа составила 7 тысяч рублей.

Спустя полгода дорогой смартфон внезапно перестал работать.Тогда ангарчанин отправился в тот магазин, в котором он покупал технику и написал заявление на гарантийный ремонт. Телефон передали в сервисный центр, где его "чинили" в течение 4 месяцев, после чего вернули владельцу, но...он по-прежнему не работал.

После этого мужчина решил обратиться за помощью к экспертам. Они заключили, что смартфон действительно пытались ремонтировать, но, поскольку работники сервисного центра нарушили технологию вскрытия корпуса, девайс так и не начал функционировать. Тогда ангарчанин подал в суд на недобросовестную торговую фирму, которая нарушает права потребителей. После изучения всех материалов дела суд встал на сторону потерпевшего и постановил, что торговая организация должна выплатить ему компенсацию в размере 95 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый чемпионат по картохингу пройдет в Иркутской области
В Иркутской области мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки, выплатят компенсацию
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подруге
ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне
Прекращены поиски объявленного в розыск 10-летнего мальчика из Тулуна
В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы
Вертолет вылетел на поиски 17-летнего подростка, заблудившегося в лесу в Нижнеудинском районе
Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным
Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне
Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Иркутске
С двумя золотыми медалями со всероссийских соревнований возвращается велогонщица из Усолья
Байкер разбился насмерть в Шелеховском районе
Виктор Басюк из Иркутской области назначен заместителем министра просвещения РФ
Налетчика, ограбившего магазин в перчатках с российским флагом, ищут в Усолье-Сибирском
За первую неделю сентября в Иркутске и районе в ДТП пострадали 6 детей