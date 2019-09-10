Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефон

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-10T08:01:51+03:00

Компания не смогла провести качественный гарантийный ремонт девайса, после чего мужчина подал на нее в суд

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28-летний житель Ангарска подал в суд на магазин электроники за то, что в их сервисном центре ему не смогли починить телефон, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда. Год назад он приобрел в одной из торговых сетей смартфон марки "Самсунг" за 59 тысяч рублей.

- Также мужчина дополнительно заключил договор страхования, согласно которому представители магазина обязаны будут бесплатно ремонтировать его телефон в течение 12 месяцев, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Стоимость оформления этого документа составила 7 тысяч рублей.

Спустя полгода дорогой смартфон внезапно перестал работать.Тогда ангарчанин отправился в тот магазин, в котором он покупал технику и написал заявление на гарантийный ремонт. Телефон передали в сервисный центр, где его "чинили" в течение 4 месяцев, после чего вернули владельцу, но...он по-прежнему не работал.

После этого мужчина решил обратиться за помощью к экспертам. Они заключили, что смартфон действительно пытались ремонтировать, но, поскольку работники сервисного центра нарушили технологию вскрытия корпуса, девайс так и не начал функционировать. Тогда ангарчанин подал в суд на недобросовестную торговую фирму, которая нарушает права потребителей. После изучения всех материалов дела суд встал на сторону потерпевшего и постановил, что торговая организация должна выплатить ему компенсацию в размере 95 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU