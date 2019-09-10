В Иркутской области мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки, выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-10T08:51:31+03:00

Животное укусило ребенка в ноябре прошлого года на улице одного из городов на севере региона

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В одном из городов на севере Иркутской области суд обязал местную администрацию выплатить компенсацию семье ребенка, которого покусала бродячая собака, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это произошло в ноябре прошлого года. Мальчик мирно гулял по улице, как вдруг на него налетела дворняга, которая укусила его в правую руку и живот, после чего тут же убежала.

- Мать пострадавшего мальчика подала в суд на администрацию города, так как посчитала, что именно это ведомство должно заниматься организацией отлова и содержания бездомных животных, - сообщили в пресс-службе суда.

Однако представители администрации своей вины признавать не собирались - ведь местная власть не имеет таких полномочий и не может сама заниматься проблемой бездомных животных. Тем не менее, суд встал на сторону матери пострадавшего мальчика, поскольку по закону администрация все-таки должна проводить поиск организаций, которые могли бы заниматься отловом бродячих собак. В итоге он постановил, что представители органов местного самоуправления должны выплатить семье ребенка компенсацию за причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU