Первый чемпионат по картохингу пройдет в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-10T09:14:02+03:00

Он состоится 14 сентября в Тургеневке и будет приурочен к юбилею села

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Вы уже начали копать картошку? Если нет, то самое время немного потренироваться и принять участие в первом в Иркутской области чемпионате по картохингу, который также называют белорусским троеборьем. он состоится в субботу, 14 сентября, в поселке Тургеневка Баяндаевского района, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования "Тургеневка"

- Этот чемпионат будет приурочен к 110-летию со дня основания села Тургеневка, - сообщили в пресс-службе МО.

В рамках турнира по картохингу участникам предлагают проверить свои силы в трех дисциплинах: выкапывание картошки на скорость, переноска мешков с картофелем и метание клубней на дальность. Если вы хотите принять участие в этих необычных соревнованиях, то приезжайте 14 сентября к дому культуры в селе Тургеневка - начало регистрации в 11:00. Сам турнир начнется в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU