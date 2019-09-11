Маркировка древесины в Иркутской области: идентификационные карты выдавать не будут

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-11T10:05:33+03:00

Но опыт Приангарья признали успешным и теперь его возьмут на вооружение другие регионы

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Пилотный проект по маркировке древесины в Иркутской области стартовал в Год экологии - в 2017 году. Все потому, что Приангарье среди всех регионов России располагалось на первом месте по вырубкам леса, в том числе и по количеству черных лесорубов. Сотни лесопользователей получили идентификационные карты, с помощью которых контролирующие ведомства смогли отслеживать весь процесс заготовки древесины, ее объем, состав, место вырубки и т.д.

Временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов сообщил, что эффект от пилотного проекта есть. Объем незаконных рубок снизился на 9,3% по сравнению с прошлым годом. А за весь 2018 год - на 48%. Это чиновник рассказал на совещании с губернатором.

- В систему предлагается внести изменения, - отметил Эдуард Филиппов. – Несмотря на то, что идентификационные карты показали свою эффективность, планируется от них отказаться и перейти на новую систему учета. Это связано с развитием технологий, более совершенных.

Новая схема предполагает маркировку пиломатериалов. А при сдаче древесины на пункт легальность заготовки будет подтверждаться данными в системе. Также усовершенствование проекта позволит контролировать транспорт, который перевозит лес, появится возможность составить интерактивную карту перемещения древесины.

Планируется, что карты исключат из оборота в первой половине 2020 года, в дальнейшем будут использоваться только коды. А во второй половине 2020 года маркировать начнут не только круглый лес, но и пиломатериалы.

- Повысить эффективность работы можно еще и межведомственным взаимодействием, имеется в виду железная дорога, таможня и налоговая служба, - заключил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - У нас у всех разные системы и подходы, но необходимо подумать о том, как объединить усилия.

ИСТОЧНИК KP.RU