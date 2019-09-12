Северный Аргиш 2019: фестиваль коренных народов Севера Иркутской области пройдет на острове Юность

СЕГОДНЯ 05:06 2019-09-12T05:06:47+03:00

В программе фестиваля Северный Аргиш — песни, танцы и спектакли

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В субботу, 14 сентября, на острове Юность пройдет VI Областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области Северный Аргиш 2019. Это событие отличный повод узнать больше о жителях нашей малой Родины, познакомится с их обычаями, посмотреть народные танцы, послушать песни.

- В фестивале участвуют национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители, - сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

В программе дня иркутяне смогут послушать музыку, исполненную национальными инструментами народов Севера, посмотреть театральные постановки. Будет работать ярмарка. Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU