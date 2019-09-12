Северный Аргиш 2019: фестиваль коренных народов Севера Иркутской области пройдет на острове Юность
В субботу, 14 сентября, на острове Юность пройдет VI Областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области Северный Аргиш 2019. Это событие отличный повод узнать больше о жителях нашей малой Родины, познакомится с их обычаями, посмотреть народные танцы, послушать песни.
- В фестивале участвуют национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители, - сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья.
В программе дня иркутяне смогут послушать музыку, исполненную национальными инструментами народов Севера, посмотреть театральные постановки. Будет работать ярмарка. Начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU