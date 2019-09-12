Ушла за брусникой: полицейские разыскивают сборщицу ягод, пропавшую в Тулунском районе

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-12T07:26:29+03:00

Она ушла из дома 10 сентября и до сих пор не вернулась

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В Тулунском районе полицейские начали поиски сборщицы ягод, которая накануне пропала в лесу в районе деревни Павловка. 10 сентября Татьяна Филиппова и несколько ее знакомых пошли за брусникой, но женщина отстала от группы и потерялась. Жители деревни сначала попытались найти женщину самостоятельно, но поиски ни к чему не привели. Поэтому глава сельского поселения решила обратиться в полицию.

- Сейчас женщину разыскивают полицейские, местные жители, работники администрации и сотрудники лесоохраны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы пропавшей женщины: на вид 60-65 лет, рост примерно 160-165 сантиметров, худощавого телосложения с темными с проседью волосами. Была одета в коричневую куртку с пуговицами, серую кофту, черное трико, черные кожаные сапоги, на голове был белый платок. С собой у женщины было красное ведро. Если вы знаете что-нибудь о местоположении Татьяны Филипповой, то обязательно сообщите об этом в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU