2019-09-12T07:46:46+03:00
Общество

"Здесь рыбы нет!": иркутянин рыбачил в фонтане у стадиона Труд

Пользователи соцсетей весело обсуждают фотографию "добытчика"
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Здесь рыбы нет!": иркутянин рыбачил в фонтане у стадиона Труд. Фото: Инцидент | Иркутск."Здесь рыбы нет!": иркутянин рыбачил в фонтане у стадиона Труд. Фото: Инцидент | Иркутск.
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"Здесь рыбы нет!". Помните эту фразочку из "Ералаша"? Тренер сказал это парнишке, который пытался порыбачить на спортивном стадионе. Сейчас эти слова пришлись как нельзя кстати. В соцсетях появилась фотография иркутянина, который закинул удочку в фонтан возле стадиона "Труд". И стоял вместе с женщиной, видимо, ждали улова. Пользователи соцсетей с удовольствием обсуждают снимок.

- Жаль, я этого не видел,а то присоединился бы - спиннинг всегда в машине, - шутит один. - Представляю его лицо, когда я б еще со спиннингом подошел. А вообще, думаю, что он мог так приманки тестировать.

- А может, вместо крючка магнит, и он так деньги цепляет? - предполагает другой.

- Они, перед тем, как начать рыбачить, скинули туда пару-тройку штук, - уверен третий.

Словом, каких только версий не придумали. А некоторые с юмором пишут в комментариях под фото, что главное - все-таки не результат, а участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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