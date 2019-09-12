"Захотелось прокатиться!": жена водителя маршрутки в Улан-Удэ украсила салон кружевами

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-12T09:57:13+03:00

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Одна из маршруток в Улан-Удэ стала особенно уютной. Весь салон пассажирского автобуса, который ездит по маршруту № 134, украшен... Кружевами! Да-да, именно так. Вязаные бело-голубые салфетки лежат на спинках всех сидений, а ажурные занавески той же расцветки украшают окна. Оказывается, об этом позаботилась жена водителя маршрутки, сама все связала и развешала.

- Низкий поклон мастерице! Золотые руки! - восторгаются сибиряки в соцсетях. - Красота! А сколько труда вложено! Поднимает настроение. Пассажирам повезло. Главное, чтобы никто не испортил.

Жители Улан-Удэ сразу захотели прокатиться на этом автобусе, даже если им не по пути - просто посмотреть на такую красоту своими глазами. Не всякий автобус чист, а тут еще и домашний уют навели. Ну как не полюбоваться!

ИСТОЧНИК KP.RU