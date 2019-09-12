2019-09-12T12:37:28+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего 50-летнего грибника завершены в Шелеховском районе

Мужчина заблудился на машине в лесу поздним вечером 11 июня
Любовь АРБАТСКАЯ
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Поиски пропавшего 50-летнего грибника завершены в Шелеховском районеПоиски пропавшего 50-летнего грибника завершены в Шелеховском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Истории о том, как сибиряки идут за грибами и пропадают в лесу, увы, на слуху каждый день. Вот и накануне вечером без вести пропал 50-летний житель поселка Большой луг, что в Шелеховском районе. Днем он уехал в лес на машине и до темноты не вернулся. Его встревоженная жена позвонила в полицию.

- Полицейские проверили лес в радиусе нескольких километров, но безрезультатно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Тогда старший сержант полиции Александр Парыгин, хорошо знакомый с местностью, предложил съездить к ручью Сырой-Кук-Юрт, где часто ходят сборщики дикоросов.

Вскоре майоры полиции Артем Дудник и Владимир Балтаев нашли машину пропавшего сибиряка, а через несколько минут встретили и водителя. Выяснилось, что грибник оставил мобильник в машине, а сам пошел в лес. Обратную дорогу найти не мог.

К двум часам ночи он уже вернулся домой, с ним все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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