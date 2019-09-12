Поиски пропавшего 50-летнего грибника завершены в Шелеховском районе
Истории о том, как сибиряки идут за грибами и пропадают в лесу, увы, на слуху каждый день. Вот и накануне вечером без вести пропал 50-летний житель поселка Большой луг, что в Шелеховском районе. Днем он уехал в лес на машине и до темноты не вернулся. Его встревоженная жена позвонила в полицию.
- Полицейские проверили лес в радиусе нескольких километров, но безрезультатно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Тогда старший сержант полиции Александр Парыгин, хорошо знакомый с местностью, предложил съездить к ручью Сырой-Кук-Юрт, где часто ходят сборщики дикоросов.
Вскоре майоры полиции Артем Дудник и Владимир Балтаев нашли машину пропавшего сибиряка, а через несколько минут встретили и водителя. Выяснилось, что грибник оставил мобильник в машине, а сам пошел в лес. Обратную дорогу найти не мог.
К двум часам ночи он уже вернулся домой, с ним все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU