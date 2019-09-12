Губернатор внес в областной парламент законопроекты, направленные на дополнительную поддержку пострадавших в наводнении в Иркутской области
Губернатор Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание Иркутской области законопроекты, которые предусматривают дополнительную поддержку пострадавших в наводнении. Один документ предусматривает льготы на транспортный налог для определенных категорий граждан.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате разрушительного паводка жители зоны ЧС, предприниматели, а также муниципалитеты понесут значительные расходы на восстановление имущества. Освобождение от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку.
Предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, которые по регистрации места жительства попали в зону ЧС. За 2019 год - организации, внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также муниципальные учреждения и унитарные предприятия, которые также находятся в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.
Второй законопроект предусматривает освобождение малых и средних предприятий от уплаты налога на имущество за 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU