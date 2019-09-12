2019-09-12T13:07:04+03:00
Общество

Губернатор внес в областной парламент законопроекты, направленные на дополнительную поддержку пострадавших в наводнении в Иркутской области

Один из них касается льгот на транспортный налог, другой предполагает поддержку малых и средних предприятий
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание Иркутской области законопроекты, которые предусматривают дополнительную поддержку пострадавших в наводнении. Один документ предусматривает льготы на транспортный налог для определенных категорий граждан.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате разрушительного паводка жители зоны ЧС, предприниматели, а также муниципалитеты понесут значительные расходы на восстановление имущества. Освобождение от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку.

Предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, которые по регистрации места жительства попали в зону ЧС. За 2019 год - организации, внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также муниципальные учреждения и унитарные предприятия, которые также находятся в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

Второй законопроект предусматривает освобождение малых и средних предприятий от уплаты налога на имущество за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматели, пострадавшие в наводнении в Иркутской области, получат по 200 тыс. рублей
"С вашей карты хотят списать деньги": лже-банкиры обманули пятерых жителей Иркутской области
«Комсомолка» запускает новую акцию «Поздравь своего учителя!»
Поиски пропавшего 50-летнего грибника завершены в Шелеховском районе
Наводнение в Иркутской области: многодетным семьям, потерявшим жилье, выплатят по миллиону рублей
ЦБ России отозвал лицензию у ГринКомБанка из Иркутска
Татьяна Лазарева и Фестиваль «Минута для будущего»: кто и зачем проводит экологические фестивали в Иркутске
«Комсомолка» запускает новую акцию «Поздравь своего учителя!»
«Ростелеком» в Иркутской области принял участие в экологической акции «360»
"Захотелось прокатиться!": жена водителя маршрутки в Улан-Удэ украсила салон кружевами
"Здесь рыбы нет!": иркутянин рыбачил в фонтане у стадиона Труд
Ушла за брусникой: полицейские разыскивают сборщицу ягод, пропавшую в Тулунском районе
Незаконную врезку в нефтепровод обнаружили полицейские в районе Ангарска
Поставить брекеты в Иркутске на верхнюю или нижнюю челюсть
Северный Аргиш 2019: фестиваль коренных народов Севера Иркутской области пройдет на острове Юность
Вход в музеи Иркутска будет бесплатным во Всемирный день туризма
Проезд по улице Рабочей ограничат на две недели в Иркутске
Арбитр РПЛ Роман Галимов будет работать на домашних матчах иркутского ФК Зенит-М
Поиски пропавшей 11-классницы в Иркутске завершены
Иркутянин расплатился с долгами, чтобы уехать в командировку в Китай