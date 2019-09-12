Губернатор внес в областной парламент законопроекты, направленные на дополнительную поддержку пострадавших в наводнении в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-12T13:07:04+03:00

Один из них касается льгот на транспортный налог, другой предполагает поддержку малых и средних предприятий

Изменить размер текста: A A

Губернатор Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание Иркутской области законопроекты, которые предусматривают дополнительную поддержку пострадавших в наводнении. Один документ предусматривает льготы на транспортный налог для определенных категорий граждан.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате разрушительного паводка жители зоны ЧС, предприниматели, а также муниципалитеты понесут значительные расходы на восстановление имущества. Освобождение от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку.

Предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, которые по регистрации места жительства попали в зону ЧС. За 2019 год - организации, внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также муниципальные учреждения и унитарные предприятия, которые также находятся в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

Второй законопроект предусматривает освобождение малых и средних предприятий от уплаты налога на имущество за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU