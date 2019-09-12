2019-09-12T13:15:49+03:00
Общество

Предприниматели, пострадавшие в наводнении в Иркутской области, получат по 200 тыс. рублей

Сбор заявок на единовременную выплату стартует 13 сентября
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Еще одна мера поддержки для предпринимателей, которые потеряли имущество во время наводнения летом 2019 года. Они получат единовременную выплату в 200 тысячи рублей. Решение принято правительственной комиссией и губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Предприниматели могут подать заявки в региональное министерство экономразвития с 13 сентября по 24 октября 2019 года. Также надо предоставить документы. Это заявление, согласие на финансовый контроль, копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), а также заявление о соответствии вновь созданного юрлица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя и другие.

Представить пакет бумаг, а также уточнить условия предоставления выплаты, можно лично в минэкономического развития Иркутской области, либо по телефону ведомства, через почту или МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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