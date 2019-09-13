Перекроют улицы в Иркутске из-за всероссийского студенческого парада

СЕГОДНЯ 03:43 2019-09-13T03:43:37+03:00

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Пройдут парадом по главным улицам города. Иркутск в четвертый раз примет участие во всероссийском параде студенчества. В связи с этим в центре города на несколько часов перекроют несколько улиц. Движение транспорта будет запрещено 14 сентября с 10.30 по улицам Чкалова, Российской, Ленина, Карла Маркса.

- Общественный транспорт поедет по улице Марата, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Запрет на проезд снимут по мере прохождения колон. Само шествие начнется в 11.30. Значит перекрытие улиц продлится точно дольше часа. Планируйте свой маршрут в субботний день заранее.

Праздник, посвященный студенчеству, начнется в 12.00 на площади у памятника Александру III. Там пройдет церемония посвящения первокурсников. В прошлом году на торжество пришло более 4 000 учащихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU