2019-09-13T04:45:16+03:00
Общество

Библиотечные блогеры со всей страны приедут в Иркутск на «НеКонференцию...»

IX Межрегиональную «НеКонференцию библиотечных блогеров» решили провести в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Библиотечные блогеры со всей страны приедут в Иркутск на «НеКонференцию...»Библиотечные блогеры со всей страны приедут в Иркутск на «НеКонференцию...»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск стал площадкой для проведения IX Межрегиональной «НеКонференции библиотечных блогеров» под названием «Библиотека на миллион лайков». Она пройдет в «Молчановке» с 9 по 11 октября.

- К нам приедут библиотечные блогеры из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Читы и других городов и поселков России, - рассказала пресс-службе Правительства Иркутской области директор Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

«НеКонференция библиотечных блогеров» уже 8 лет проходит в России. Иркутск для ее проведения выбран впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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