Правительство РФ приняло программу по восстановлению пострадавшей от наводнения инфраструктуры в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:01 2019-09-13T06:01:29+03:00

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Правительство России приняло программу по восстановлению инфраструктуры и жилых объектов, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. Документ обсуждался на заседании под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве.

- Программа была разработана по поручению президента, - сказал Дмитрий Медведев. – В ней заложены дальнейшие меры по ликвидации последствий наводнения.

Программа сформирована до 2023 года. Общая потребность средств составляет 41 млрд 253,5 млн рублей. Определено, что 6 млрд рублей – это будет финансирование из бюджета Иркутской области за все годы действия программы. Предусматривает она восстановление 211 объектов из самых разных сфер - образования, здравоохранения, культуры, спорта, дороги и не только.

Напомним, ранее правительство РФ выделило региону 18 млрд рублей.

- По жилью для людей, которые потеряли свои дома, - сейчас идет комплексная застройка, согласовываются проекты планировки территории, - рассказал на совещании первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. - Все работы ведутся синхронизировано, чтобы не терять времени.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, комментируя совещания, подчеркнул, что среди 211 принятых в программу объектов 54 - приоритетные. Это школы, ремонт которых необходимо завершить до начала октября, детсады, защитные сооружения, чтобы исключить риски повторения ЧС.

- Все объекты, которые вошли в программу, были разрушены полностью или частично, подтоплены. Это федеральные, областные, муниципальные объекты социальной сферы, инфраструктура, дороги, объекты коммунального хозяйства. В дальнейшем средства будут выделяться региону на условиях софинансирования из областного бюджета, - сказал Сергей Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU