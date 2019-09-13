СК завел уголовное дело на участника стихийного митинга в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 06:13 2019-09-13T06:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На одного из участников несанкционированного митинга на главной площади в Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело. Он 12 сентября вместе с другими горожанами находился в автобусе на пешеходной зоне площади Советов, которую на тот момент перекрыли для движения транспорта. Когда полицейские и росгвардейцы попросили их выйти, они не согласились.

- По данным следствия, мужчина распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, он получил ожог роговицы глаза, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.

Теперь расследуется уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Назначены судмедэкспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД: 17 человек задержали ночью на главной площади в Улан-Удэ

Они находились в автобусе на площади Советов несмотря на то, что там ограничили проезд на время подготовки к празднику (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU