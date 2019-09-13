2019-09-13T06:13:31+03:00
Происшествия

СК завел уголовное дело на участника стихийного митинга в Улан-Удэ

Он распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу
Любовь АРБАТСКАЯ
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СК завел уголовное дело на участника стихийного митинга в Улан-УдэСК завел уголовное дело на участника стихийного митинга в Улан-УдэФото: Олег ЗОЛОТО
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На одного из участников несанкционированного митинга на главной площади в Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело. Он 12 сентября вместе с другими горожанами находился в автобусе на пешеходной зоне площади Советов, которую на тот момент перекрыли для движения транспорта. Когда полицейские и росгвардейцы попросили их выйти, они не согласились.

- По данным следствия, мужчина распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии, он получил ожог роговицы глаза, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.

Теперь расследуется уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Назначены судмедэкспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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