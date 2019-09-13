2019-09-13T10:40:52+03:00
Происшествия

15-летнего парня из Ангарска, который надругался над 10-летней школьницей, отправили под домашний арест

Напомним, нападение произошло 6 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
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15-летнего парня из Ангарска, который надругался над 10-летней школьницей, отправили под домашний арест15-летнего парня из Ангарска, который надругался над 10-летней школьницей, отправили под домашний арестФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях жителей Ангарска переполошила история о том, что над 10-летней девочкой надругались в подъезде одного из жилых домов. Видео, на котором был запечатлен педофил, быстро распространилось в интернете, и подозреваемого вскоре задержали правоохранители. Им оказался 15-летний подросток.

- 13 сентября ему избрана мера пресечения, - рассказывают в пресс-службе Ангарского городского суда. - Парень пойдет под домашний арест.

Напомним, теперь расследуется уголовное дело по статье "совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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