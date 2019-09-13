2019-09-13T14:09:38+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» обыграла «СКА-Нефтяник» в товарищеском матче в Хабаровске

Иркутяне продолжают подготовку к новому сезону
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» обыграла «СКА-Нефтяник» в товарищеском матче в Хабаровске. Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» обыграла «СКА-Нефтяник» в товарищеском матче в Хабаровске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии», которые по-прежнему продолжают подготовку к новому сезону в Хабаровске, в товарищеском матче обыграли на местной арене «Ерофей» действующего чемпиона России - «СКА-Нефтяник». Счет встречи - 9:6.

Как сообщили в пресс-службе иркутского клуба, в первом тайме в составе хабаровчан играли хоккеисты дублирующего состава из «СКА-Нефтяника-2», а во втором на лед вышла основная команда.

В стартовом отрезке наши парни забили в ворота хозяев четыре безответных мяча. Отличились: Александр Баздырев, Павел Дубовик, Владислав Кузнецов и Иван Соловьев. Во второй 45-минутке на льду началась более равная игра, и хабаровчане сумели шесть раз распечатать ворота нашего голкипера Максима Негруна. В ответ на это иркутяне забили еще трижды усилиями Ивана Нечаева, Ивана Соловьева, Александра Баздырева, Вячеслава Вдовенко и Владислава Кузнецова.

Напомним, на прошлой неделе команды уже играли между собой в финале Куька губернатора Хабаровского края, в котором победу одержали хоккеисты «СКА-Нефтяника». Впереди у «Байкал-Энергии» участие в Кубке мира, который состоится в октябре, в Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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