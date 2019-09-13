2019-09-13T14:38:52+03:00
Авто

Ремонт улицы Грязнова продлен в Иркутске

А вот работы на улице Лебедева-Кумача только начинаются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ремонт улицы Грязнова продлен в ИркутскеРемонт улицы Грязнова продлен в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске до 24 сентября продлили ремонтные работы на сетях теплоснабжения по улице Грязнова, в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ремонт затягивается в связи с производственной необходимостью.

А вот ремонт проезжей части на улице Лебедева-Кумача только начинается. Там, до 30 сентября ограничили движение в районе дома №39а. Это связано с проведением ремонтных работ на проезжей части.

На целый месяц коснуться работы и Маратовское кольцо. Там будет ограничен проезд с 16 сентября по 16 октября на части развязки от ул. Рабочей до ул. Баррикад. Это связано с проведением на этом участке земляных работ для ремонта тепловых сетей. Объезд откроют по старой схеме движения на Маратовском кольце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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