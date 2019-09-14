2019-09-14T07:27:42+03:00
Общество

Проезд по улице Лебедева-Кумача в Иркутске закроют до 30 сентября

Это связано с проведением ремонтных работ на проезжей части
Анна ПОПОВА
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Проезд по улице Лебедева-Кумача в Иркутске закроют до 30 сентябряПроезд по улице Лебедева-Кумача в Иркутске закроют до 30 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске временно закрыли для проезда еще одну улицу. С 13 сентября водители не смогут проехать по улице Лебедева-Кумача в районе дома номер 39а. А уберут запрещающие знаки с этого участка дороги только через две недели - 30 сентября.

- Ограничение движения по улице Лебедева-Кумача в Иркутске связано с тем, что на проезжей части будут проводиться плановые ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, скоро из-за ремонтных работ с 16 сентября по 16 октября движение также ограничат на участке Маратовского кольца от Рабочей до Баррикад. Также специалисты продлили ремонт дороги на улице Грязнова - он завершится только 24 сентября. Будьте внимательны и по возможности избегайте перекрытых участков дорог, чтобы не попасть в возможную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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