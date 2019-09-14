2019-09-14T09:22:45+03:00
Происшествия

В Братске налетчики ворвались в квартиру пенсионерки и вытащили оттуда телевизор

Ничего не подозревавшая пожилая женщина сама открыла дверь грабителям
Анна ПОПОВА
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В Братке налетчики ворвались в квартиру пенсионерки и вытащили оттуда телевизорВ Братке налетчики ворвались в квартиру пенсионерки и вытащили оттуда телевизорФото: Виктория МИНАЕВА
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Накануне в один из отделов полиции в Братске обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что ее ограбили. 80-летняя местная жительница мирно отдыхала у снбя в квартире, как вдруг услышала стук в дверь. Ничего не подозревающая пенсионерка открыла ее и увидела, что на пороге стоят трое незнакомцев.

- Злоумышленники напали на женщину в ее же квартире, после чего украли оттуда телевизор, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также кто-то из налетчиков вытащил из кошелька пенсионерки две тысячи рублей.

Сотрудники полиции смогли разыскать грабителей по горячим следам. Ими оказались трое мужчин 1980, 1985 и 1987 годов рождения, которые до этого уже привлекались. Оперативники обнаружили у них часть имущества пенсионерки, которое они тут же вернули пострадавшей женщине. Теперь горе-налетчикам грозит еще одно уголовное наказание по статье "разбой" - они могут отправиться за решетку на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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