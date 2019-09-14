2019-09-14T12:30:13+03:00
Происшествия

В Братске полицейские задержали вора, который вытащил телефон у девушки из кармана

К моменту задержания он уже успел продать украденный смартфон
Анна ПОПОВА
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В Братске полицейские задержали вора, который вытащил телефон у девушки из карманаВ Братске полицейские задержали вора, который вытащил телефон у девушки из карманаФото: Александр Новиков
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Несколько дней назад в один из отделов полиции города Братска пришла 25-летняя девушка, которая хотела написать заявление о краже телефона. Пострадавшая рассказала, что в тот день она просто гуляла на улице во дворе своего дома. Вдруг мимо нее прошел незнакомый мужчина. Девушка сначала не обратила на него внимания, но вдруг почувствовала что-то неладное, и поняла, что смартфон, который лежал в заднем кармане брюк, пропал.

- В отделе уголовного розыска полицейские предложили потерпевшей изучить фотографии мужчин, которые состоят у них на учете и склонны к совершению похожих преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркуткой области. - И девушка узнала одного из них.

Оперативники тут же отправились на задержание, и вскоре привезли грабителя в отделение. Им оказался 37-летний местный житель, за плечами которого уже немало подобных преступных деяний. Оказалось, что он освободился из мест лишения свободы совсем недавно - в апреле он отсидел срок за кражу, а спустя полгода вновь взялся за старое. Теперь ему вновь придется оказаться в тюрьме за очередное ограбление. Правда, вернуть телефон девушке так и не удалось - вор успел продать его в одном из салонов скупки мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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