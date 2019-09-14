Отметила переезд: в иркутской зоогалерее шимпанзе продегустировала пиво

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-14T14:56:28+03:00

Оказалось, такие алкогольные напитки в умеренных количествах даже полезны для обезьян

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Иркутская зоогалерея по-прежнему продолжает перевозить своих питомцев в новое здание, которое находится неподалеку от рынка "Фортуна", в районе реки Ушаковка. Недавно свой переезд как следует отпраздновала и шимпанзе по имени Лея, которая отметила это радостное событие...пивом. Оказалось, обезьяне время от времени дают отведать немного пенного напитка.

- Когда в зоопарке праздник, повеселиться должны все, - рассказывает директор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Кстати, в умеренных количествах пенные напитки не являются вредными для обезьян, а, скорее, даже полезными.

Лея обычно допивает остатки пива со дна обычных алюминиевых банок, а такие огромные кеги она увидела впервые. Но будьте уверены: в них пенного напитка тоже было немного, так что не переживайте - шимпанзе не сопьется!

ИСТОЧНИК KP.RU