СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-15T05:34:08+03:00

«Каждый год с медалью»: иркутский футболист Андрей Ещенко получил «серебро» в составе молодежного «Спартака» Фото: Андрей СИНЬКОВ

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Знаменитый футболист из Иркутска Андрей Ещенко, выступающий ныне за московский «Спартак», пополнил свою коллекцию наград. На днях 35-летний чемпион России 2017 года получил серебряную медаль за второе место в… молодежном первенстве.

- Серебренные медали в молодежной команде. Каждый год с медалью, - подписал фотографию на своей страничке в соцсети Андрей Ещенко.

eshchenko.andrey Иркутский футболист Андрей Ещенко получил серебряную медаль в составе молодежного Спартака

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Ещенко провел несколько матчей за молодежную команду «Спартака» по решению эск-тренера красно-белых Массимо Карреры. Сейчас иркутянин уже вернулся в основной состав и выступает за главную команду «Спартака». За москвичей Андрей играет с 2016 года. За это время сибиряк стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Ну а после окончания каждого сезона, Андрей Ещенко приезжает в родной Иркутск и проводит детский турнир своего имени.

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ИСТОЧНИК KP.RU