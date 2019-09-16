Книгу 1640 года подарили «Молчановке» в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:29 2019-09-16T03:29:55+03:00

Теперь это самое раннее западноевропейское издание в библиотеке

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В иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского пополнение. В коллекции редких и ценных книг «Молчановки» появилось издание 1640 года.

- Эта книга - пьеса итальянского поэта и дипломата Баттиста Гуарини «Верный пастух» («Il Pastor Fido»), издана в Амстердаме, - сообщает пресс-служба библиотеки. - До этого самым ранним западноевропейским изданием в нашем собрании был девятый том книги Исаака де Ларрея «История Франции во времена правления Людовика XIV», изданный в Роттердаме в 1722 году.

«Новый» экземпляр выпущен под маркой известных голландских печатников Эльзевиров. Подарила его «Молчановке» доцент факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Великодная. Увидеть книжный памятник можно будет 28 сентября на заседании Иркутского союза библиофилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU