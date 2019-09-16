По бульвару Рябикова в Иркутске завтра, 17 сентября, ограничат движение

СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-16T04:29:57+03:00

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В Иркутске 17 сентября с 09.00 утра ограничат движение по бульвару Рябикова возле дома №61.

- На участке от ул. Доржи Банзарова к бульвару Рябикова будут проводиться ремонтные работы на тепловых сетях, - сообщает администрация города Иркутска. - До 09.00 утра 18 сентября должны управиться.

Напомним, что сейчас также идет ремонт на улице Грязнова, в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Закончить его обещают к 24 сентября. До 30 числа ограничено движение в районе дома №39а по улице Лебедева-Кумача. Там кладут асфальт. Еще в связи с восстановлением теплосетей затруднен проезд до 16 октября на части развязки от ул. Рабочей до ул. Баррикад.

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ИСТОЧНИК KP.RU