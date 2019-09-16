Шашист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на первенстве мира в Турции
В Турции в эти выходные завершилось первенство мира по шашкам. Участвовали в турнире 130 шашистов из двенадцати стран. Среди них выступал и иркутянин Денис Филатов.
- В классической программе Денис занял третье место и завоевал бронзовую медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Стоит отметить, что право на участие в мировом первенстве наш земляк получил после серебряной медали первенства Европы. Тренируется шашист у Дмитрия Никифорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU