2019-09-16T04:53:23+03:00
Общество

Шашист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на первенстве мира в Турции

В соревновании участвовали сильнейшие игроки из 12 стран
Мария КНЯЗЕВА
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Шашист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на первенстве мира в ТурцииШашист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на первенстве мира в Турции
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В Турции в эти выходные завершилось первенство мира по шашкам. Участвовали в турнире 130 шашистов из двенадцати стран. Среди них выступал и иркутянин Денис Филатов.

- В классической программе Денис занял третье место и завоевал бронзовую медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Стоит отметить, что право на участие в мировом первенстве наш земляк получил после серебряной медали первенства Европы. Тренируется шашист у Дмитрия Никифорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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