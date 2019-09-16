"Чтобы не гоняли": ангарчане сами сделали лежачего полицейского на дороге возле дома
Эконом-вариант лежачего полицейского - так назвали в интернете то, что на днях сделали жители Ангарска. Возле дома №2 в 15 микрорайоне они залили два колеса бетоном так, чтобы по дороге нельзя было нормально проехать. Пользователи соцсетей гадают, зачем это было сделано.
- Скорее всего, это сквозной двор, через который удобно объезжать пробку или светофор, - предположили сибиряки. - Как итог, поцарапанные машины и попадающие под колеса старики, дети или животные, невозможность выйти из подъезда.
Возможно, кто-то не выдержал и решил таким способом перегородить автомобилистам короткий путь.
- Но ведь сквозные дворы созданы для проездов и объездов! - удивляются другие.
К тому же, это препятствие не только для частного транспорта. Кто-то задается вопросом - а как будут проезжать пожарные машины или скорая помощь? Наверняка, во двор есть еще один въезд.
Ангарчане сами сделали лежачего полицейского, залив шины бетоном посреди дороги.Видео: Инцидент | Иркутск.
ИСТОЧНИК KP.RU