2019-09-16T07:09:06+03:00
Авто

"Чтобы не гоняли": ангарчане сами сделали лежачего полицейского на дороге возле дома

В соцсетях бурно обсуждают это [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Чтобы не гоняли": ангарчане сами сделали лежачего полицейского на дороге возле дома. Фото: Инцидент | Иркутск."Чтобы не гоняли": ангарчане сами сделали лежачего полицейского на дороге возле дома. Фото: Инцидент | Иркутск.
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Эконом-вариант лежачего полицейского - так назвали в интернете то, что на днях сделали жители Ангарска. Возле дома №2 в 15 микрорайоне они залили два колеса бетоном так, чтобы по дороге нельзя было нормально проехать. Пользователи соцсетей гадают, зачем это было сделано.

- Скорее всего, это сквозной двор, через который удобно объезжать пробку или светофор, - предположили сибиряки. - Как итог, поцарапанные машины и попадающие под колеса старики, дети или животные, невозможность выйти из подъезда.

Возможно, кто-то не выдержал и решил таким способом перегородить автомобилистам короткий путь.

- Но ведь сквозные дворы созданы для проездов и объездов! - удивляются другие.

К тому же, это препятствие не только для частного транспорта. Кто-то задается вопросом - а как будут проезжать пожарные машины или скорая помощь? Наверняка, во двор есть еще один въезд.

Ангарчане сами сделали лежачего полицейского, залив шины бетоном посреди дороги.Видео: Инцидент | Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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